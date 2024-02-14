США могут ввести санкции в отношении еще одной страны

Американская администрация в апреле примет решение, восстанавливать ли в полной мере санкции в отношении Венесуэлы, основываясь на выполнении Каракасом договоренностей с оппозицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы на шесть месяцев выдали лицензию на ослабление некоторых санкций. Эти шесть месяцев истекают в апреле. К тому моменту мы оценим, как режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро выполняет обязательства, и примем решение, что делать дальше", - сказал он.

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