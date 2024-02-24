В Словакии скопились сотни грузовиков на украинской границе
Из-за протестов в Польше на границе Словакии и Украины скопились сотни фур. Об этом сообщает портал Dennik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Проблема возникла на автомобильном контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке - Ужгород". Из-за протестов польских фермеров на границе с Украиной многие логистические компании перенаправляют поток фур через Словакию, которая имеет с Украиной всего один КПП.
Из-за увеличения количества грузовиков с прицепами увеличивается очередь, а ожидание в очереди на прохождение пограничных и таможенных формальностей составляет в данный момент пять суток.
За прошедшие сутки таможенники смогли оформить и пропустить на украинскую территорию только 200 фур. Своей очереди в данный момент ожидают свыше 700 грузовиков.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре