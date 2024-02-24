Страны Западной Африки сняли все санкции с Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) решило отменить все ранее введенные санкции против Нигера. Как передает Day.Az, информацию об этом публикует агентство Reuters.

Решение было одобрено на чрезвычайном саммите Сообщества в Абудже (Нигерия).

В прошлом году ЭКОВАС ввел политические, экономические и торговые санкции в связи с приходом к власти в Нигере в конце июля 2023 года группы военных из президентской гвардии, которые отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

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