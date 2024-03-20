В Сети высмеяли боксирующего Макрона

Пользователи Сети высмеяли фотографии президента Франции Эммануэля Макрона в процессе занятий боксом.

Как передает в среду Day.Az, снимки разместил фотограф французского лидера Соазиг де ла Муассоньер на своей странице в социальной сети Instagram 20 марта.

На черно-белых фотографиях президент Франции яростно бьет по боксерской груше. Однако не все пользователи сочли фотографии боксирующего Макрона пугающим, напротив, многих снимки рассмешили.

"Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!" - прокомментировал пост предприниматель из Франции Эммануэль де Вильерс.

Некоторые комментаторы усомнились в отсутствии редактуры снимков. По их предположениям, фотограф мог увеличить мышцы французского лидера с помощью фоторедактора.

"Когда ваш консультант по коммуникациям слишком увлекается Photoshop...", - оставил комментарий политик Томас Джоли.