https://news.day.az/world/1648863.html Момент удара беспилотника по предприятию в Татарстане - ФОТО - ВИДЕО
Момент удара беспилотника по предприятию в Татарстане - ФОТО - ВИДЕО
В сети появились кадры момента удара беспилотника по общежитию, которое находится на территории предприятия в Елабуге в Татарстане. Их публикует Baza в Telegram-канале, передает Day.Az.
На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа, похожий на небольшой кукурузник, постепенно снижаясь, ударяет по территории предприятия. За его падением следует мощный взрыв, виден шар пламени. В момент случившегося на месте, предположительно. находятся сотрудники полиции.
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