Байден и Шольц отвергли идею Макрона

Франция пыталась убедить Германию и США перестать транслировать границы вовлеченности в украинский конфликт, чтобы заставить Россию гадать об их действиях, но они выступили против этой идеи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он рассчитывал, окажет влияние на стратегию Запада в конфликте в Украине, пишет WSJ.

По словам ее источников, французский лидер заявил им, что они "должны занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе".

"Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада - так называемые красные линии - и вместо этого заставить Кремль гадать", - отмечает газета.

Анонимные чиновники заявили изданию, что Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии в связи с опасениями, что это может привести к эскалации, а Шольц не поддержал Макрона из-за того, что его идея может разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

В разговоре с лидерами США и Германии Макрон также сообщил, что хочет использовать саммит в Париже, чтобы направить послание президенту РФ Владимиру Путину. Шольц отговаривал его, но несмотря на это французский президент "ошеломил" союзников своим заявлением, что нельзя исключать варианта размещения войск НАТО в Украине.

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