Байден потребовал от Нетаньяху немедленного прекращения огня в Газе

Пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Байден назвал неприемлемой гуманитарную ситуацию в секторе Газы и подчеркнул недопустимость ударов по сотрудникам гуманитарных миссией.

Как передает Day.Az со ссылкой на NewsRu.co.il, Байден подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации в секторе. Израильские обозреватели отмечают, что впервые с начала войны Байден выдвинул требование прекращения боевых действий.

Кроме того, президент США дал понять, что в срыве переговоров с ХАМАСом по обмену заложниками и пленными есть вина правительства Израиля. Он призвал Нетаньяху наделить переговорную группу необходимыми полномочиями для заключения сделки.

Белый дом также сообщил, что лидеры двух стран обсуждали "публичные угрозы Ирана в адрес Израиля и израильтян". "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль перед лицом этих угроз", - говорится в сообщении.

Отметим, что еще до завершения телефонного разговора лидеров двух стран в израильских СМИ появились сообщения о том, что беседа вышла тяжелой.

Канцелярия израильского премьер-министра не комментирует состоявшийся телефонный разговор с Вашингтоном.