Армянский военнослужащий подорвался на мине

Военнослужащий армянской армии подорвался на мине в Тавушской области, граничащей с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел ночью.

Раненого военнослужащего доставили в иджеванскую больницу.

Сообщается, что ему ампутировали обе ноги. 

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