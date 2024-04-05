https://news.day.az/world/1649820.html Армянский военнослужащий подорвался на мине
Армянский военнослужащий подорвался на мине
Военнослужащий армянской армии подорвался на мине в Тавушской области, граничащей с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел ночью.
Раненого военнослужащего доставили в иджеванскую больницу.
Сообщается, что ему ампутировали обе ноги.
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