США и союзникам будет сложно остановить ракетную атаку КНДР в регионе

Потенциал США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе на данный момент может оказаться недостаточным, чтобы справиться с возможной ракетной атакой КНДР. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на генерал-майора Вооруженных сил Республики Корея в отставке Кван Бан Чжона, передает Day.Az.

По его мнению, если Пхеньян начнет атаку в регионе с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов, США вместе с союзниками, возможно, "не смогут заблокировать даже половину обстрела". Он также добавил, что Пхеньян будет совершенствовать военные технологии, изучая опыт вооруженных сил Ирана на Ближнем Востоке. "КНДР будет внимательно следить за тем, как иранская тактика давления на ПВО может быть применена на Корейском полуострове", - сообщил он.

Вместе с этим газета приводит слова полковника морской пехоты США в отставке Гранта Ньюшема, который указал на отсутствие у американских союзников, Республики Корея и Японии "большого опыта реагирования на шквал ракет, запущенных одновременно". "Я подозреваю, что и Сеулу, и Токио будет сложно отреагировать на незамеченную ракетную атаку КНДР", - отметил он.

КНДР в последнее время проводит активную разработку новых вооружений, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО). В 2023 году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые, как заявляют в Пхеньяне, могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. Как заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль, американские санкции в отношении Пхеньяна приводят к неуклонному усилению военной мощи КНДР, таким образом США сами набрасывают себе петлю на шею.

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