Оскар отдыхает: Битва двух плохих актеров в Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о политических разногласиях в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Совершенно киношный сюжет разыгрывается в Армении в эти дни. За своеобразный политический "Оскар" бьются не на жизнь а на смерть два очень плохих актера - Никол Пашинян и Баграт Галстанян.

Один играет в демократа - но Сеть полна кадров, где полицейский спецназ вполне демократично (видимо, научились у своих французских коллег) винтит протестующих.

Второй - играет в самостоятельного борца за все хорошее против всего плохого, хотя за ним явно виднеется лысина Роберта Кочаряна.

Зрители - жители Армении - тоже в стороне не стоят и принимают активное участие в постановке. Толпа, в лучших традициях кино, поделилась на массовку и зрителей. Все запаслись колой, попкорном и ждут - чем закончится эта глупая, да и не очень смешная комедия под названием - Армения?

Автор - HSF