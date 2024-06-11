Урсулу фон дер Ляйен хотят исключить из обсуждения главных постов в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на семь источников из числа европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, глава Евросовета в беседе с лидерами ЕС и их помощниками предложил исключить фон дер Ляйен из числа участников неформального саммита, который должен состояться 17 июня. В фокусе этой встречи будет распределение ключевых постов в руководстве Евросоюза, включая должность председателя ЕК. При этом главы европейских стран с неодобрением отнеслись к предложению Мишеля. "Страны [ЕС] все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора [кандидатуры] на пост председателя ЕК. <...> Кажется, им руководят исключительно личные мотивы", - приводит Politico слова европейского дипломата, согласившегося беседовать с изданием на условиях анонимности.

4 июня европейское издание Politico сообщило, что Мишель намерен помешать фон дер Ляйен переизбраться на второй срок из желания отомстить давней сопернице. Как рассказал газете неназванный европейский дипломат, многие члены ЕС обеспокоены тем, что Мишель будет "придерживаться программы личной мести" в отношении фон дер Ляйен вместо конструктивных действий.

26 января Мишель заявил о решении не участвовать в выборах в Европарламент (ЕП), которые проходили с 6 по 9 июня. 7 марта фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно базовым документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров Евросоюза на саммите ЕС и утверждается секретным голосованием в ЕП, в котором кандидат должен набрать большинство голосов.

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