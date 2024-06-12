Грузия получила от Турции бронеавтомобили стандартов НАТО

Минобороны Грузии получило от Турции партию бронеавтомобилей VURAN, разработанных по стандартам НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

Как сообщается, минозащищенные автомобили были предоставлены Грузии на основании соглашения с турецкой стороной. Церемония передачи техники состоялась на военной базе Вазиани в Грузии. Ведомство отмечает, что бронетехника VURAN оборудована по стандартам НАТО и будет значительно способствовать усилению оборонной способности страны, а также углублению отношений Грузии и Турции.

Минобороны Грузии в 2022 году заключило соглашение с турецкой компанией ASFAT, производящей военную технику, по которому страна получит бронеавтомобили высокой проходимости.

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