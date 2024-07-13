В Японии внесли ясность в вопрос создания азиатского аналога НАТО

Япония не планирует создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военный альянс наподобие НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь японского внешнеполитического ведомства Маки Кобаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Индо-Тихоокеанском регионе мы налаживаем более тесные связи, выстраиваем многосторонние отношения между странами-единомышленниками, обмениваемся оценками ситуации и координируем политику. Так что речь идет не о создании военного альянса, подобного НАТО", - сказала она в интервью радиокомпании "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) на полях саммита НАТО, проходившего в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Дипломат также отметила, что Япония не согласна с мнением Китая о том, что в регионе пытаются создать аналог Североатлантического альянса.

10 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против выхода НАТО за пределы региональной "оборонительной организации" и расширения деятельности альянса в АТР. По мнению дипломата, деятельность организации подрывает стабильность в Азии. Ранее в МИД КНДР отметили, что США, Япония и Южная Корея, укрепляя трехстороннее оборонное сотрудничество, пытаются создать "азиатскую версию НАТО".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!