https://news.day.az/world/1679563.html Консультации представителей РФ и Турции
Консультации представителей РФ и Турции
Консультации по Сирии провели в Анкаре замглавы турецкого МИД Нух Йылмаз и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции в X (ранее Twitter).
"В ходе встречи, которая прошла при участии представителей соответствующих ведомств, были проведены консультации по Сирии", - говорится в сообщении МИД.
Подробности переговоров не приводятся.
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