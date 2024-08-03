Консультации представителей РФ и Турции

Консультации по Сирии провели в Анкаре замглавы турецкого МИД Нух Йылмаз и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции в X (ранее Twitter).

"В ходе встречи, которая прошла при участии представителей соответствующих ведомств, были проведены консультации по Сирии", - говорится в сообщении МИД.

Подробности переговоров не приводятся.

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