https://news.day.az/world/1681180.html Президент Палестины посетит Россию
Президент Палестины посетит Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас не менял планы и прибудет с визитом в Россию 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Палестины, комментируя возможные коррективы графика президента после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и дальнейшего обострения палестино-израильского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Он послезавтра вечером будет", - отметили в диппредставительстве, отметив, что программа визита Аббаса в Россию уже согласована.
По данным ТАСС, визит президента Палестины продлится два дня, ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
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