https://news.day.az/world/1683206.html Турция и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Турция и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждалась последняя ситуация на переговорах о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, в том числе ситуация в регионе.
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