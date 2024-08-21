Байден упустил последний шанс ярко выступить в качестве президента США

Президент США Джо Байден опоздал на выступление на съезде Демократической партии США в Чикаго: он вышел к своим сторонникам за полчаса до конца мероприятия. Как пишет Washington Post, это был последний шанс политика выступить в прайм-тайм съезда и ярко появиться на публике перед своим уходом с поста, передает Day.Az.

"Американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы", - сообщил журналист РИА Новости с места событий. По его словам, участники съезда выходили группами из помещения прямо во время выступления Байдена.

В своем выступлении президент США заявил, что допускал много ошибок. Однако, как подчеркнул Байден, он смог "сплотить НАТО для борьбы с российской агрессией". Он также сказал, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис "никогда не склонится" перед президентом РФ Владимиром Путиным. В завершении речи Байден расплакался.

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