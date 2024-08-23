Обвиняемый в теракте в «Крокусе» частично признал вину

Еще один фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье Мухаммад Зоира Шарипзода (внесен в реестр террористов и экстремистов) частично признал свою вину, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что подозреваемый готов сотрудничать со следствием, отчасти согласился с предъявленными обвинениями, однако отрицает квалификацию деяния.

Шарипзода является уроженцем Таджикистана и одним из 12 фигурантов дела. Он был задержан предпоследним. Частично вину признали также Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои.

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