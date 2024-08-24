https://news.day.az/world/1683969.html Дым от лесных пожаров в Бразилии доходит до самолетов! - Шокирующие кадры - ВИДЕО
Дым от лесных пожаров в Бразилии доходит до самолетов! - Шокирующие кадры - ВИДЕО
Лесные пожары в Бразилии продолжают охватывать все большие территории, выжигая населенные пункты и заставляя эвакуироваться жителей крупных городов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ситуация продолжает ухудшаться и дым проникает аж в пролетающие над страной самолёты.
На видео ниже горят Рибейран-Прету, Убаран, Умуараме, Жаботикабаль и Сертанозиньо.
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