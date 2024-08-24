Дым от лесных пожаров в Бразилии доходит до самолетов!

Лесные пожары в Бразилии продолжают охватывать все большие территории, выжигая населенные пункты и заставляя эвакуироваться жителей крупных городов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ситуация продолжает ухудшаться и дым проникает аж в пролетающие над страной самолёты.

На видео ниже горят Рибейран-Прету, Убаран, Умуараме, Жаботикабаль и Сертанозиньо.

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