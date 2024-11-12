Вучич прокомментировал в Баку победу Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США дала миру настоящие надежды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Его победа принесла миру настоящие надежды", - сказал он на климатическом саммите COP29, который проходит в Азербайджане.

Вучич добавил, что Соединенным Штатам нужны были изменения.

11 ноября сербский лидер сказал, что Сербия оказывала поддержку Трампу на выборах больше, чем остальные европейские страны. Вучич назвал отличным, теплым и содержательным недавний телефонный разговор с избранным президентом США.