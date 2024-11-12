https://news.day.az/world/1706272.html Вучич прокомментировал в Баку победу Трампа Победа республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США дала миру настоящие надежды. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. "Его победа принесла миру настоящие надежды", - сказал он на климатическом саммите COP29, который проходит в Азербайджане.
Вучич прокомментировал в Баку победу Трампа
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в США дала миру настоящие надежды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Его победа принесла миру настоящие надежды", - сказал он на климатическом саммите COP29, который проходит в Азербайджане.
Вучич добавил, что Соединенным Штатам нужны были изменения.
11 ноября сербский лидер сказал, что Сербия оказывала поддержку Трампу на выборах больше, чем остальные европейские страны. Вучич назвал отличным, теплым и содержательным недавний телефонный разговор с избранным президентом США.
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