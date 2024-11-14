Генсек НАТО рассказал, чем альянс может помочь Трампу

Североатлантический альянс может помочь избранному президенту США Дональду Трампу в продвижении оборонной и внешней политики. Об заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Варшаве, сообщается на сайте альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны работать вместе <...> Мы можем помочь ему двигаться вперед в его оборонной и внешней политике", - отметил Рютте.

По словам генсека НАТО, он знает Трампа с 2016-2017 годов.

"Мы очень тесно сотрудничали в чрезвычайно открытой и приятной манере. Мне всегда нравились мои визиты в Вашингтон. И мы всегда могли наладить отношения таким образом, чтобы прийти к общим позициям, потому что он очень практичный человек", - поделился Рютте.

Он подчеркнул, что Трамп "ставит Америку на первое место" и понимает, что альянс важен для обороны США, добавил Рютте.