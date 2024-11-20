На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют со стороны Ирана реализацию мер по сокращению производства урана, близкого к оружейному. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет международной организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Обязательство Ирана последовало за обсуждениями между генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в этом месяце в Тегеране. Хотя МАГАТЭ все еще необходимо завершить расследования прошлой иранской деятельности, ограничение запасов Ирана "было бы важно" для начала восстановления доверия", - приводит издание данные из отчета.

Агентство также приводит слова экспертов о причинах подобного шага. По их мнению, это является жестом к деэскалации в отношениях с США и будущей администрацией избранного главы государства Дональда Трампа, который нацелен на максимально жесткое сдерживание Тегерана.