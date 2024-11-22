Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле

Представители шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили гиперзвуковую ракету по авиабазе Неватим на юге Израиля. Об этом заявил один из представителей военного командования движения на публичном митинге сторонников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Военно-воздушные войска Вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по вражеской израильской авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированных территорий", - сообщил о ракетном запуске представитель движения.