«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представила финальный проект предвыборной программы, в котором выступила за выход ФРГ из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - утверждается в документе.

В январе проект программы АдГ будет обсуждаться на съезде партии, после чего он может быть принят.