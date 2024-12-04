Правительство Франции уходит в отставку

Национальное собрание Франции проголосовало за выражение недоверия правительству, что стало причиной отставки премьер-министра Мишеля Барнье.

Как сообщает Day.Az, это решение было принято большинством депутатов, за проголосовали 331 человек при необходимом минимуме в 289 голосов.

"В соответствии с Конституцией Франции, Мишель Барнье должен будет подать прошение о своей отставке президенту республики", - заявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Решение нацсобрания Франции расценивают внутри страны как полный провал политики президента Эммануэля Макрона.