https://news.day.az/world/1712846.html Правительство Франции уходит в отставку - полный провал Макрона! Национальное собрание Франции проголосовало за выражение недоверия правительству, что стало причиной отставки премьер-министра Мишеля Барнье. Как сообщает Day.Az, это решение было принято большинством депутатов, за проголосовали 331 человек при необходимом минимуме в 289 голосов.
Правительство Франции уходит в отставку - полный провал Макрона!
Национальное собрание Франции проголосовало за выражение недоверия правительству, что стало причиной отставки премьер-министра Мишеля Барнье.
Как сообщает Day.Az, это решение было принято большинством депутатов, за проголосовали 331 человек при необходимом минимуме в 289 голосов.
"В соответствии с Конституцией Франции, Мишель Барнье должен будет подать прошение о своей отставке президенту республики", - заявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве.
Решение нацсобрания Франции расценивают внутри страны как полный провал политики президента Эммануэля Макрона.
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