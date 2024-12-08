https://news.day.az/world/1713674.html США внимательно следят за развитием событий в Сирии Администрация США внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связи с региональными партнерами. Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
США внимательно следят за развитием событий в Сирии
Администрация США внимательно следит за ситуацией в Сирии и поддерживает связи с региональными партнерами.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.
"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайной ситуацией в Сирии и находятся в постоянном контакте с региональными партнерами", - отметил Саветт.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, подчеркнул, что США "не намерены вмешиваться" в происходящее в Сирии, однако предпримут шаги для предотвращения возможного возрождения террористической группировки ИГИЛ.
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