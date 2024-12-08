Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал события в Сирии, связанные с падением режима Башара Асада.

Как передает Day.Az, в своем посте в социальной сети "Х" он охарактеризовал этот момент как исторический день для Ближнего Востока.

По его словам, свержение режима Асада открывает "большие возможности", но также влечет за собой новые угрозы, которые необходимо учитывать. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов протянуть руку мира своим соседям, включая курдов, христиан и мусульман, которые проживают в Сирии и стремятся к жизни в стабильности и согласии с Израилем.

Такой шаг, по мнению израильского премьера, мог бы способствовать улучшению ситуации в регионе, несмотря на потенциальные риски, связанные с изменениями в Сирии.