Швейцария планирует реконструкцию сети ядерных бункеров времен Холодной войны

Швейцария намерена обновить убежища гражданской обороны, которые были построены в период Холодной войны на случай ядерного конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по закону 1963 года, каждому из 9 миллионов жителей Швейцарии, включая иностранцев и беженцев, гарантировано место в бункере, защищающем от бомб и ядерной радиации.

По словам начальника службы гражданской обороны кантона Во Луи-Анри Деларажаза, в ближайшие годы Швейцарская Конфедерация хочет убрать ряд исключений из действующих правил и обновить несколько старых бомбоубежищ. <...> Это не значит, что мы готовимся к конфликту, <...> но у нас есть сеть убежищ, и нам нужно поддерживать их в функционирующем состоянии.

В октябре правительство начало консультации с целью обеспечения "устойчивости Швейцарии в случае вооруженного конфликта" и планирует выделить 250 миллионов долларов США на модернизацию старых бомбоубежищ, пишет агентство Reuters.