Трамп раскрыл причину, по которой Маск не станет президентом США
Избранный президент США Дональд Трамп назвал "новой мистификацией" сообщения о том, что он якобы уступил президентство бизнесмену и миллиардеру Илону Маску.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
Газета Washington Post писала, что Маск в действительности якобы может стать "теневым президентом" США. Такие выводы журналисты сделали после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.
В ходе выступления в Аризоне Трамп заявил, что Маск не станет президентом Соединенных Штатов, поскольку это невозможно с точки зрения закона - бизнесмен родился в другой стране.
При этом политик отметил, что Маск проделал блестящую работу.
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