Трамп раскрыл причину, по которой Маск не станет президентом США

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "новой мистификацией" сообщения о том, что он якобы уступил президентство бизнесмену и миллиардеру Илону Маску.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

Газета Washington Post писала, что Маск в действительности якобы может стать "теневым президентом" США. Такие выводы журналисты сделали после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.

В ходе выступления в Аризоне Трамп заявил, что Маск не станет президентом Соединенных Штатов, поскольку это невозможно с точки зрения закона - бизнесмен родился в другой стране.

При этом политик отметил, что Маск проделал блестящую работу.