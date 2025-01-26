https://news.day.az/world/1725499.html 3 мужчин с пистолетом пытались обокрасть магазин в Петербурге - ВИДЕО Трое мужчин, угрожая пистолетом, попытались обокрасть супермаркет "Перекресток" в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Накануне в службы 112 обратился охранник "Перекрестка" и рассказал, что трое мужчин, угрожая пистолетом, попытались обокрасть магазин", - сказал собеседник издания.
3 мужчин с пистолетом пытались обокрасть магазин в Петербурге - ВИДЕО
Трое мужчин, угрожая пистолетом, попытались обокрасть супермаркет "Перекресток" в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Накануне в службы 112 обратился охранник "Перекрестка" и рассказал, что трое мужчин, угрожая пистолетом, попытались обокрасть магазин", - сказал собеседник издания.
По информации источника, попытка ограбления случилась в магазине на Малом проспекте Васильевского острова.
Сотрудники полиции прибыли на вызов и задержали грабителей.
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