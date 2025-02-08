Провокация против Турции во Франции

Единственный во Франции бюст основателя и первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка был украден неизвестными в одном из пригородов Парижа.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN Türk, бюст, установленный всего 3,5 месяца назад по инициативе Общества выходцев из Трабзона, был украден неизвестными в коммуне Эпине-сюр-Сен.

Глава общества Бюлент Джумур сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали семь участников преступной акции.

"Решительно осуждаем это подлое преступление. Кто именно стоит за провокацией - неизвестно. Все участники сбежали с места происшествия всего за 4 минуты. Полиция продолжает расследование", - отметил он.

Б.Джумур пообещал, что новый бюст Ататюрка будет вскоре установлен на месте украденного.

Тем временем глава муниципалитета района Йенишехир турецкого города Мерсин Абдулла Озйигит объявил о заказе нового бюста для отправки во Францию.