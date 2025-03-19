В европейской стране ужесточили рекомендации по поездкам в США

Министерство иностранных дел Германии скорректировало рекомендации по поездкам в Соединенные Штаты, предупредив немцев, что при определенных обстоятельствах их могут там арестовать или депортировать. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Наличие судимостей, неверные данные о целях пребывания или незначительное превышение сроков пребывания могут привести при въезде и выезде к задержанию, аресту и высылке", - отметили в немецком МИД.

Отмечается, что ужесточение рекомендаций является реакцией Германии на ряд задержаний граждан ФРГ в США и их депортацию на родину, которые имели место в последнее время. В МИД Германии подчеркнули, что очень серьезно относятся к таким инцидентам.