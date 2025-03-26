Хуситы ударили по военным кораблям США

Йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" атаковали американские военные корабли и авианосец Harry Truman в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Masirah, "Ракетные войска, ВВС и ВМС хуситов нанесли удары по вражеским военным кораблям в Красном море", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее Al Masirah также информировал, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и авианосец США. Удар был произведен с использованием двух баллистических ракет - "Зульфикар" и "Палестина-2".