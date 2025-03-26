https://news.day.az/world/1739814.html Хуситы ударили по военным кораблям США Йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" атаковали американские военные корабли и авианосец Harry Truman в Красном море. Как передает Day.Az со ссылкой на Al Masirah, "Ракетные войска, ВВС и ВМС хуситов нанесли удары по вражеским военным кораблям в Красном море", - говорится в сообщении телеканала.
Хуситы ударили по военным кораблям США
Йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" атаковали американские военные корабли и авианосец Harry Truman в Красном море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Masirah, "Ракетные войска, ВВС и ВМС хуситов нанесли удары по вражеским военным кораблям в Красном море", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Al Masirah также информировал, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и авианосец США. Удар был произведен с использованием двух баллистических ракет - "Зульфикар" и "Палестина-2".
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