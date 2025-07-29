Мужчину задержали в аэропорту со 140 рептилиями

Таможенники аэропорта Бен-Гурион (Израиль) задержали 25-летнего жителя Иерусалима с чемоданом, в котором находились 140 змей, ящериц и скорпионов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Newsru.co.il.

При досмотре багажа обнаружены игуаны, древесные питоны, вараны, дегу и другие рептилии, а также скорпионы. Одна змея не выжила при транспортировке. Животные изъяты и переданы ветеринарной службе Минсельхоза.

"Большинство животных прибыли в тяжелом состоянии после перевозки в грузовом отсеке без пищи. Эти виды могут стать инвазивными и переносить опасные заболевания", - заявил сотрудник Управления природы и парков (УПП) Ури Лениэль.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за торговлю охраняемыми видами и незаконную перевозку. Допрос провели сотрудники УПП.