Слониха спасает своего детеныша во время наводнения в ЮАР

Видео со слонихой, спасающей своего слонёнка во время продолжающейся серии наводнений в провинции Лимпопо в ЮАР, широко расходится по международным тг-каналам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.