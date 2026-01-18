https://news.day.az/world/1810193.html

Слониха спасает своего детеныша во время наводнения в ЮАР - ВИДЕО

Видео со слонихой, спасающей своего слонёнка во время продолжающейся серии наводнений в провинции Лимпопо в ЮАР, широко расходится по международным тг-каналам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.