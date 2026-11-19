На острове Сааремаа, Эстония, заметили косулю с необычным наростом на лбу, напоминающим рог единорога. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Единорог" попал в фотоловушку фонда Lutreola. Организация опубликовала получившееся видео с подписью "На Сааремаа нашли единорога. Мечты маленьких девочек наконец-то сбылись!"

Специалисты пока не смогли определить, что именно выросло на лбу косули. По их словам, нарост напоминает рог или дополнительное ухо.