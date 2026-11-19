https://news.day.az/world/1875494.html В Эстонии заметили "единорога" - ВИДЕО На острове Сааремаа, Эстония, заметили косулю с необычным наростом на лбу, напоминающим рог единорога. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Единорог" попал в фотоловушку фонда Lutreola. Организация опубликовала получившееся видео с подписью "На Сааремаа нашли единорога.
В Эстонии заметили "единорога" - ВИДЕО
На острове Сааремаа, Эстония, заметили косулю с необычным наростом на лбу, напоминающим рог единорога. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Единорог" попал в фотоловушку фонда Lutreola. Организация опубликовала получившееся видео с подписью "На Сааремаа нашли единорога. Мечты маленьких девочек наконец-то сбылись!"
Специалисты пока не смогли определить, что именно выросло на лбу косули. По их словам, нарост напоминает рог или дополнительное ухо.
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