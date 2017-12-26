Лесничий спас семью медведей от стаи волков - ВИДЕО

26 декабря 2017 11:30

23 декабря в районе Балигруд (Польша) лесник Kazimierz Nóżka своим громким криком отогнал стаю волков от медведицы с медвежатами, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Лесничий спас семью медведей от стаи волков

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