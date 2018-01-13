В порту Барселоны паром врезался в круизное судно - ВИДЕО
13 января 2018 10:23 356
Паром столкнулся с круизным лайнером в порту Барселоны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Видео опубликовано на YouTube.
Инцидент произошел 12 января, когда прибывший из Марокко паром пытался пришвартоваться. В результате столкновения никто не пострадал.
Отмечается, что погодные условия были благоприятными и не могли стать причиной происшедшего. По данным издания, инцидент мог стать результатом сбоя в работе техники или человеческой ошибки.
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