В порту Барселоны паром врезался в круизное судно - ВИДЕО

Паром столкнулся с круизным лайнером в порту Барселоны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел 12 января, когда прибывший из Марокко паром пытался пришвартоваться. В результате столкновения никто не пострадал.

Отмечается, что погодные условия были благоприятными и не могли стать причиной происшедшего. По данным издания, инцидент мог стать результатом сбоя в работе техники или человеческой ошибки.

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