Фотографа королевской семьи Великобритании обвинили в домогательствах

Британского фотографа Марио Тестино, снимавшего членов королевской семьи Великобритании, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на Дождь, Тестино делал съемку для погибшей принцессы Уэльской Дианы, а также принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.

Обвинения в адрес Тестино выдвинули 13 мужчин, которые работали его моделями и ассистентами. Отмечается, что инциденты происходили с середины 1990-х годов. Представители фотографа отвергли эти обвинения.

Кроме того, 15 моделей-мужчин обвинили в сексуальных домогательствах американского фотографа Брюса Вебера, который сотрудничал с брендами Calvin Klein и Abercrombie & Fitch.

На фоне скандала американская медиагруппа Conde Nast - издатель журналов GQ, The New Yorker, Vogue и Vanity Fair - прекратила сотрудничество с Тестино и Вебером. "Мы сильно обеспокоены этими обвинениями и относимся к ним очень серьезно", - заявили в Conde Nast.

Издание напоминает, что после обвинений в сексуальных домогательствах медиагруппа прекратила сотрудничество с американским фотографом Терри Ричардсоном. Он работал со многими знаменитостями США - с Рианной, Джаредом Лето, Майли Сайрус, Джоном Малковичем, Линдси Лохан, 50 Cent и другими.

Тема сексуальных домогательств и молчания о них приобрела популярность после того, как в октябре актриса Эшли Джадд сообщила о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнтшейна. Впоследствии многие начали рассказывать о домогательствах со стороны других известных людей, в частности, в центре обвинений оказались актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, а также комик Луи Си Кей и основатель группы Kiss Джин Симмонс.

В начале декабря прошлого года журнал Time назвал персонами года людей, которые рассказали о сексуальных домогательствах в рамках флешмоба под названием #MeToo. Материал, посвященный этому событию, называется "Разрушители тишины".

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