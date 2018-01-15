В Турции задержан педофил-гражданин Армении
15 января 2018 11:44 282
В Турции задержан педофил - гражданин Армении, который длительное время занимался скачиванием и распространением детской порнографии, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, полицией Стамбула был определен IP-адрес компьютера, на который на протяжении пяти месяцев скачивалась детская порнография с одного из серверов в США. Затем началась операция по задержанию педофила.
Имя задержанного не разглашается.
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