Умерший буддийский монах поразил последователей своей улыбкой - ВИДЕО - ФОТО

Луанг Пхор Пиан, который при жизни был почитаемым буддийским монахом и духовным лидером, скончался 16 ноября прошлого года в больнице в Бангкоке (Таиланд) в возрасте 92 лет, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

После его смерти он был погребён в одном из храмов, но на этой неделе последователи достали тело своего пастыря из гроба, чтобы совершить над ним определённые ритуалы. Однако, то, что увидели люди, весьма их изумило.

Мало того, что тело практически не подверглось посмертным изменениям (по данным экспертов, оно было в таком состоянии, как если бы монах умер не более 3 суток назад), так Луанг ещё и поразил всех улыбкой на лице.

Сообщается, что духовный лидер был женат, и у него есть 7 сыновей и 2 дочери. В возрасте 50 лет он стал монахом, и теперь многие считают, что его состояние после смерти является доказательством того, что он достиг нирваны.

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