Российские миллиардеры потеряли за день почти 12 миллиардов долларов из-за санкций

Новые экономические санкции США обернулись существенными убытками для российских миллиардеров. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Обвал котировок "РусАла" стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски - сегодня обеднели многие участники списка Forbes", - говорится в сообщении.

По информации журнала, суммарные потери богатейших людей России составили 12 миллиардов долларов.

В пятницу Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников.

Олег Дерипаска (23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России на 2017 год по версии Forbes) пострадал от новых ограничительных мер сильнее других. Под удар попали его холдинги En+, "РусАл" и еще шесть связанных с предпринимателем компаний.

В понедельник стало известно, что санкции США поставили "РусАл" перед угрозой технического дефолта. Котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в издании.

Столько же потерял его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин (восьмое место в списке Forbes) - несмотря на то что в санкционном списке его нет. Бумаги "Норникеля", в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски - 27,8%), обвалились с утра больше чем на 16% и сейчас торгуются на уровне девяти тысяч рублей за штуку.

Замыкает тройку Виктор Вексельберг (десятое место), который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций "РусАла". Его потери составили почти миллиард долларов.

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