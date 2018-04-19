Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал список двухсот богатейших российских бизнесменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. На втором месте - председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашев (18,7 миллиарда долларов), на третьем - председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов).

Также среди десяти богатейших бизнесменов оказался совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием в 15,9 миллиарда долларов, акционер "Русала" Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда долларов) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов с состоянием в 12,5 миллиарда. При этом, хотя "Металлоинвест" вырос в цене, состояние Усманова сократилось на 2,7 миллиарда из-за снижения оценки других его активов, в частности телекоммуникационного холдинга.

Как отмечает издание, совокупный доход двухсот богатейших предпринимателей составил 485 миллиардов, что на 25 миллиардов больше прошлогодней суммы.

Forbes публикует подобный рейтинг ежегодно. Лисин возглавляет его в третий раз. Бизнесмен также занимал первое место в 2010 и 2011 годах.

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