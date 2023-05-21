Под маркой FIAT будут продавать перелицованные китайские пикапы. Бразильский офис марки показал первые изображения рамного грузовичка Titano, который вот-вот выйдет на рынок Южной Америки. Родословная новинки не называется, но сомнений нет: в гамму FIAT добавят полный клон Peugeot Landtrek, который в свою очередь представляет собой видоизменённый китайский пикап Kaicene F70, разработанный компанией Changan ещё в 2019 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в Бразилии главной движущей силой концерна Stellantis является именно FIAT, вдобавок, в местной линейке есть пикап Toro с несущим кузовом. Судя по шпионским снимкам рамный Titano доберётся до Южной Америки в исходной утилитарной версии, то есть повторит пикап четырёхлетней давности.

В Китае фирма Changan предлагает роскошную модификацию Lantop с современным интерьером и "премиальными" опциями, но похоже условия сотрудничества таковы, что концерн Stellantis выпуск таких версий организовать не может. Зато у пикапа под маркой FIAT ожидается оригинальный двигатель: под капотом должен появиться коммерческий 2,2-литровый турбодизель от фургона Ducato.

Больше подробностей о FIAT Titano появится в ближайшие недели. Бразильские журналисты ожидают, что базовый рамный грузовичок с автоматом и полным приводом окажется примерно на 15 процентов дороже топ-версии Toro, то есть цена не превысит отметки 250 тысяч реалов.