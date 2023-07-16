Раскрыты характеристики кроссовера GAC Trumpchi ES9

Минпром Китая раскрыл внешность и технические характеристики нового кроссовера GAC Trumpchi ES9, сообщает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Внешне автомобиль практически полностью повторяет младший кроссовер GS8 второго поколения. Отличить их можно по разным решеткам радиатора, бамперам и чуть большим размерам. Габариты новинки: 5110 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база - 2920 мм.







Силовая установка у GAC ES9 будет гибридной. В ее основе находится двухлитровый турбомотор мощностью 190 л.с., который работает в связке с электродвигателем. Максимальная скорость - 180 км/ч.