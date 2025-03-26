Куда-куда разворачивается Никол Лапшинян?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения обманывает Россию.

Day.Az представляет публикацию:

Похоже, Воваевич нашел, чем заняться. Теперь одним из главных направлений политики Армении стало развешивание лапши на уши Москве.

Вот вроде и Матвиенко приняли, и Мирзоян с Лавровым разговаривал - и складывается ощущение, что Ереван снова разворачивается, обратно к Москве.

А на деле?

А на деле сразу после разговора Мирзоян-Лавров заместитель Мирзояна Паруйр Ованнисян называет ЕС главным партнером Армении. Спикер парламента Симонян - завуалированно, но критикует РФ. Сам парламент одобряет законопроект о вступлении в ЕС.

Ну и вишенка на торте - прямой отказ Армении от российского посредничества в переговорах с Азербайджаном.

А в Москве тем временем продолжают наивно верить, что Армения "колеблется".

Ага, как же.

Автор карикатуры - HSF