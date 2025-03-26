Куда-куда разворачивается Никол Лапшинян?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения обманывает Россию.
Day.Az представляет публикацию:
Похоже, Воваевич нашел, чем заняться. Теперь одним из главных направлений политики Армении стало развешивание лапши на уши Москве.
Вот вроде и Матвиенко приняли, и Мирзоян с Лавровым разговаривал - и складывается ощущение, что Ереван снова разворачивается, обратно к Москве.
А на деле?
А на деле сразу после разговора Мирзоян-Лавров заместитель Мирзояна Паруйр Ованнисян называет ЕС главным партнером Армении. Спикер парламента Симонян - завуалированно, но критикует РФ. Сам парламент одобряет законопроект о вступлении в ЕС.
Ну и вишенка на торте - прямой отказ Армении от российского посредничества в переговорах с Азербайджаном.
А в Москве тем временем продолжают наивно верить, что Армения "колеблется".
Ага, как же.
Автор карикатуры - HSF
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