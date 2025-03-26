Аргентина разгромила Бразилию и вышла на ЧМ-2026

Сборная Аргентины разгромила команду Бразилии в отборочном турнире на чемпионат мира-2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру".

Минувшей ночью сборные встретились в Буэнос-Айресе, аргентинцы победили со счетом 4:1. Голами в их составе отметились Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Джулиано Симеоне. У бразильцев единственный гол на счету Матеуса Куньи.

Примечательно, что у хозяев не играл капитан сборной 37-летний Лионель Месси. Ранее он сообщил, что пропустит мартовские игры сборной из-за небольшой травмы, поэтому его не включили в состав команды.

После игры стало известно, что Аргентина забила четыре гола Бразилии в официальном матче впервые с 1959 года, а сами бразильцы впервые пропустили более трех голов в официальном матче впервые за 11 лет - с полуфинала домашнего чемпионата мира-2014 против Германии (1:7).

После этой победы Аргентина, действующий чемпион мира, гарантировала себе выход на ЧМ 2026 года. Она сыграет на 14-м подряд мировом первенстве.