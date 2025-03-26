Когда Венеция полностью утонет?

Венецию может окончательно затопить к 2150 году. Такой исход предусматривает один из сценариев, смоделированных в рамках международного проекта Национального института геофизики и вулканологии, сообщает новостной канал RAI News 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследователей, системы барьеров "Моисей", которые установлены в Венецианской лагуне для защиты от наводнений, будет недостаточно для защиты города. Моделирование наводнений производилось для 2050, 2100 и 2150 годов.

В результате, как сообщает телеканал, наихудший сценарий придется на середину XXII века. По этой версии, затоплению может подвергнуться территория площадью от 139 квадратных километров до 226 квадратных километров.

"Без дополнительных мер по защите это приведет к наводнению и значительному урону как местному населению, так и культурному наследию Венеции", - предупреждают ученые.

Эксперты пояснили, что причиной возможной катастрофы среди прочих является изменение климата, эффект "высокой воды" ведет к постоянному снижению уровня суши и поглощению ее морем. В настоящее время темпы этого процесса достигают семи миллиметров в год.

Феномен "высокой воды", который вызывается морскими приливами, зависящими от лунного цикла, является характерным для островной части Венеции.