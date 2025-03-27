Инсайдер рассекретил возможный дизайн iOS 19

Известный инсайдер Джон Проссер представил первые изображения возможного дизайна грядущей iOS 19, демонстрируя макеты предполагаемого внешнего вида различных приложений и функций. Проссер утверждает, что эти макеты основаны на "реальной" версии iOS 19, которую он видел, но публикует лишь реплики, чтобы защитить свои источники. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем видео Проссер показал как достоверные изменения дизайна, так и шуточные элементы. Например, он продемонстрировал главный экран с круглыми иконками вместо привычных квадратных, но в конце видео признался, что это не точное отображение будущих иконок.

Вот основные моменты, раскрытые Проссером о дизайне iOS 19:

- Экран блокировки. Функциональных изменений нет, но произойдет визуальная переработка. Макет Проссера показывает экран блокировки, напоминающий текущий, но с измененной прозрачностью уведомлений и более выраженным эффектом "плавающих" кнопок;

- Настройки и всплывающие окна. Элементы меню, всплывающие окна и кнопки приобретают более округлую эстетику со "стеклянным" стилем;

- Приложения. Меню приложений и кнопки получат аналогичный вид с закругленными углами, округлым дизайном и "плавающим" стилем, вдохновленным visionOS;

- Клавиатура. Верхняя часть клавиатуры станет более округлой, со "стеклянным" дизайном visionOS. Проссер отметил, что клавиатура "выглядит так, будто парит".