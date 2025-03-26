Фидан обсудил с Рубио Южный Кавказ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Haber Global".

В ходе переговоров обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Обе стороны выразили готовность устранить препятствия для сотрудничества в сфере оборонной промышленности, договорившись о проведении технических встреч для решения текущих проблем.

Особое внимание было уделено взаимодействию с сирийской администрацией. Было подтверждено стремление обеспечить стабильность в Сирии и продолжить борьбу с терроризмом.

Также обсуждалась важность достижения постоянного прекращения огня в Газе, что является ключевым для регионального мира.

На встрече также были затронуты усилия по установлению мира между Россией и Украиной, при этом США поддержали эти усилия. Рассматривались планы визитов на уровне глав государств в ближайшее время.

Кроме того, подчеркнута важность стабильности Боснии и Герцеговины для региона Балкан.