Фидан обсудил с Рубио Южный Кавказ
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Haber Global".
В ходе переговоров обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Обе стороны выразили готовность устранить препятствия для сотрудничества в сфере оборонной промышленности, договорившись о проведении технических встреч для решения текущих проблем.
Особое внимание было уделено взаимодействию с сирийской администрацией. Было подтверждено стремление обеспечить стабильность в Сирии и продолжить борьбу с терроризмом.
Также обсуждалась важность достижения постоянного прекращения огня в Газе, что является ключевым для регионального мира.
На встрече также были затронуты усилия по установлению мира между Россией и Украиной, при этом США поддержали эти усилия. Рассматривались планы визитов на уровне глав государств в ближайшее время.
Кроме того, подчеркнута важность стабильности Боснии и Герцеговины для региона Балкан.
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